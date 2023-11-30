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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:33

عملية بطولية في القدس المحتلة.. والقسام تتبنى

عملية بطولية في القدس المحتلة.. والقسام تتبنى
وأشار الإعلام الصهيوني إلى أنّ منفذَي العملية وصلا بسيارة إلى محطة الباصات في القدس، وبدآ بإطلاق النار باتجاه الموجودين هناك، لافتاً إلى أنهما "كانا مسلحَّين ببندقيتي M16".

من جهتها، أفادت إذاعة "الجيش" الصهيوني بأنّ "التحقيق الأولي لعملية القدس يشير إلى عملية مزدوجة تضمنت عمليتي دهس وإطلاق نار".

وذكر الإعلام الصهيوني أنّ منفذي عملية القدس المحتلة هما الشقيقان مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً) من بلدة صور باهر جنوبي القدس، وهما أسيران محرران وينتميان لحركة حماس.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات من الشرطة والشاباك اقتحمت منزلي منفذي العملية في صور باهر.

كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بمقتل الحاخام اليملاخ فاسرمان قاضي المحكمة الحاخامية في أسدود في عملية القدس صباح اليوم.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنه عُثر في سيارة منفذي العملية في القدس على مخازن تتضمن مئات الطلقات.

هذا واستنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع عملية إطلاق النار في المستوطنة الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية والتي نفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة صباح اليوم الخميس.

وزفت الكتائب في بيانها منفذا العملية الشهيد القسامي مراد نمر وشقيقه الشهيد القسامي إبراهيم نمر من بلدة صور باهر.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الرد على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة، والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات.

وقالت إن هذه العملية رسالة تحذير مباشرة ضد الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنه "قبل عام من اليوم تقريباً، حصلت عملية أيضاً في المكان نفسه".

من جهتها، أفادت القناة "12" أنّ هذه العملية "الرابعة والقاسية التي نشهدها في القدس منذ بدء الحرب في غزة".

وأكدت مراسلة القناة الإسرائيلية أنّه "على الرغم من انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة الذين هم في حال استعداد ذروة، وعلى الرغم من وجود الكثير من الإسرائيليين سواء أكانوا في الاحتياط أم مستوطنين عاديين يحملون السلاح، فإنّ التهديدات كبيرة جداً، وقد رأينا مع كل ذلك عملية تنفذ للأسف، عملية مهمة مع عدد إصابات كثيرة".

من جهته، ذكر مراسل القناة "13" أنّ "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رأينا نموذج عمليات مختلف ينفذ عبر مجموعات وليس عبر فرد واحد".

من جانبه، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ "ظروف عملية القدس والسلاح المستخدم فيها يدلان على أنه كان هناك تنظيم مسبق لتنفيذها".

بدوره، علّق رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسليل سموتريتش، على العملية، وقال في منشور عبر منصة "إكس": "نحن في حرب في كل الساحات، العملية الفظيعة في القدس تذكرنا أنّ أعداءنا ليسوا فقط في غزة". 
 
رقم : 1099336
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