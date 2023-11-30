استخراج 300 جثة متحللة خلال الهدنة في غزة

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن قوات الدفاع المدني كانت ومازالت تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف جثث الشهداء والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.



وتمكنت الفرق منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس والاحتلال من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.



وبالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، يقول محمود بصل إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يوم الماضيين، تاركة خلفها دمار هائل.