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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:57

لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الانهيار

لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الانهيار
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سكوبيي بمقدونيا الشمالية، حيث تابع الوزير: "مع الأسف، فقد وصلت المنظمة اليوم إلى حالة يرثى لها، فيما تبدو الآفاق المستقبلية للمنظمة غير واضحة. وفي غضون ما يزيد قليلا عن عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاما. وبهذا الصدد يؤسفنا القول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها".

وأشار لافروف إلى رغبة الاتحاد الأوروبي لقبول عضوية النظام الأوكراني الحالي بطريقة متسارعة، وتصريحات بروكسل بأن زيلينسكي "يدافع عن القيم الأوروبية"، وعلق قائلا: "إنه لأمر مخجل حين يقولون إنهم يقبلون النازيين خارج الطابور".
رقم : 1099342
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