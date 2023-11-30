على محاكم العالم محاكمة الصهاينة قتلة الاطفال سريعا

وأعتبر العميد سليماني في مؤتمر "شهيدات أهل السنة" الذي أقيم في "بندر تركمن" (شمال) اليوم الخميس، بأن غزة مظلومة ولكنها مقتدرة وضحت بألاف الاطفال والأمهات، حيث سطرن نساء غزة مقاومة محورية ورئيسية.



وأشار أن عندما يقوم الكيان الصهيوني المتوحش بقتل الرضع والاطفال بمنتهى الوحشية فأن الضغوطات الكبرى تقع على عاتق الأمهات والنساء في غزة.



وبيّن أن العالم يشهد صحوة بسبب شيوع ثقافة الثورة الاسلامية ومقاومة المسلمين على الصعيد الدولي، حيث إن اتباع كافة الاديان نزلوا للشوارع للدفاع عن غزة المظلومة وأهل فلسطين المحتلة وقاموا بتظاهرات كبرى في عواصمهم ضد الاحتلال والوحشية والمجازر ومنتهكي حقوق الانسان.



العميد سليماني أضاف أن غالبية التجمهر كان في لندن ضد تدخل الحكومة البريطانية، وفي واشنطن ضد الحكومة الاميركية المجرمة ومدن أخرى باميركا، حيث إنه لا يجوز اعتبار هذه التطورات بسيطة.



وأعتبر قائد منظمة تعبئة المستضعفين أن مشاركة الشعب الاميركي والأوروبي بمشاهد الدفاع عن مظلومية الفلسطينيين ودعم أهالي غزة، تحولا كبيرا في تاريخ البشرية مستطردا أن الشعب الايراني بدأ هذا التطور الكبير عام 1979، إذ اطلق تحولا حضاريا وغيّر بدوره من هندسة القوة بالعالم.



وأشارالى أن إنهاء الكيان الصهيوني سيشكل مرحلة حضارية للعالم الاسلامي أي أن الشعوب الاسلامية ستقف بجانب بعضها.



وبيّن العميد سليماني أن بحسب تقديرات مراكز الدراسات الاستراتيجية فان ايران وتركيا والصين والنيبال من أفضل الدول بمؤشر التنمية البشرية وأن ايران على مدى أربعة عقود تعرف بأعلى نسبة تنمية بالبعد الانساني.



وأضاف نصف طلبة الجامعات في ايران من النساء وأن هذا ليس صدفة بل جاء في اطار اكثر من 2200 جامعة في البلاد لنعرف بأفضل الدول من حيث التنمية البشرية.



ونوه الى أن ايران تشكل نموذجا للعالم بالرغم من أن النظام السلطوي يحاول تشويه وحرف الحقائق في اطار محاولته السيطرة على البلدان الاسلامية والتفريق بينها، لذلك زرع كيانا مزيفا في قلب العالم الاسلامي وأن احتلال القدس والمسجد الاقصى يقع ضمن هذا الهدف.