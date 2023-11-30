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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:16

الجهاد الإسلامي تدين الزيارة المرتقبة لرئيس الاحتلال إلى الإمارات

الجهاد الإسلامي تدين الزيارة المرتقبة لرئيس الاحتلال إلى الإمارات
وقالت إن استقبال رئيس كيان مجرم يوغل في قتل أطفال فلسطين ونسائها، ويرتكب المجازر الوحشية بحق شعبنا في غزة والضفة، هو تشجيع للكيان على مواصلة ارتكاب جرائمه.

وأضافت حركة الجهاد بتصريح صحفي أنه من المستغرب ان تفتح عواصم عربية أبوابها لاستقبال نازيين مجرمين في وقت باتت شعوب الأرض قاطبة ترفض استقبالهم وتطرد سفراء الكيان من أراضيها.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي حكومة الإمارات وشعبها إلى التراجع عن استضافة أي من مسؤولي الكيان، وطرد السفير الصهيوني من أراضيها، وقطع العلاقات معها، احتراماً للمقدسات الإسلامية التي ينتهكها الكيان، ووفاء لدماء الشهداء والجرحى.
رقم : 1099346
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