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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:27

هذا ما قاله جيش الاحتلال حول العدوان على غزة

هذا ما قاله جيش الاحتلال حول العدوان على غزة
وأضاف هليفي: "نحن في فترة هدوء هدفها إعادة المختطفين إلى بيوتهم وهذا هدف أسمى، وسنواصل السعي دون توقف واستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين. ستكون حربا طويلة وسنقاتل حتى نحقق أهدافها. لن نتوقف حتى نقوم بتفكيك حماس حكوميا وعسكريا." حسب تعبيره.

وكانت وزارة حرب كيان الاحتلال أعلنت اليوم الخميس، أنه تم التعرف على 2005 مجروح من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن منذ بداية الحرب في غزة ويتم علاجهم في جناح إعادة التأهيل، وقد تم إدخال 287 من الجرحى إلى المستشفى، 28 منهم في حالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة وخفيفة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي أعلن أن هرتسي هاليفي أقر بوقت سابق هذا الأسبوع الخطط العسكرية لمواصلة الحرب في ختام فترة الهدنة المؤقتة.
رقم : 1099364
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