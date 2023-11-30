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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:34

اتهامات لاذعة لنتنياهو من الاعلام العبري والسبب..

اتهامات لاذعة لنتنياهو من الاعلام العبري والسبب..
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحيتها، إن "يوم 7 تشرين أول الماضي هو يوم إخفاق بالنسبة إلى نتنياهو وحكومته، وما تزال تلك الحكومة تتنصّل من مسؤولياتها، وذلك يتجلى بطرائقٍ عدة، أهمها: رفض نتنياهو الاستقالة، أو على الأقل الإعلان عن نيته الاستقالة، وعدم اعترافه بالمسؤولية لما جرى الشهر الماضي، وكذلك تملّصه من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين قُتل أبناؤهم في غزة، فلم يحضر جنازات ولم يقدم سوى القليل من التعازي".

ولفتت الصحيفة إلى أن: "الأمر الذي يزيد الطين بلةً هو أنّ الشرطة الإسرائيلية بدأت تظهر معاملة متشددة مع المحتجين الإسرائيليين ضد نتنياهو وحكومته"، مشيرةً إلى أنّ الشرطة قمعت المتظاهرين وكسرت لافتةً كان يحملها مستوطن فقد ابنه في مستوطنة "كيبوتس كيسوفيم"، في غلاف غزة، بحجة أن رجال الشرطة شعروا بالتهديد.

وأيضًا، صادرت الشرطة لافتةً أخرى وقمعت عددًا من المتظاهرين اقتربوا من حاجز الشرطة، والتي صعّدت أفعالها ضد المحتجين حتى اقتادت بعض المتظاهرين إلى مركزها للتحقيق.

ووقالت الشرطة ردًا على ذلك إنها :"لن تسمح بالإخلال بالنظام العام وانتهاك حرية تنقل المسؤولين المنتخبين إلى أماكن عملهم، حتى خلال الحرب".

كما لفتت "هآرتس" إلى أنّه: "لا يمكن أن نتوقع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن يتحمّل المسؤولية عن هذا العار"، مردفةً أنه: "لا يمكن أن نتوقع من نتنياهو القلق على بقائه السياسي أكثر من أي شيء آخر".

كما استنكرت الصحيفة: "قمع المحتجين، وخاصة الذين دُمّرت حياتهم بسبب خطيئة الحكومة، ولا سيما خطيئة الذي يرأسها".
رقم : 1099365
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