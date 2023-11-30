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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:37

"القسام" تتبنى عملية القدس البطولية.. هي رسالة تحذير مباشرة

"القسام" تتبنى عملية القدس البطولية.. هي رسالة تحذير مباشرة
وأسفرت العملية عن مقتل ٣ صهاينة وإصابة ١٢ آخرين بجراح متفاوتة.

وزفت الكتائب في بيانها منفذا العملية الشهيد القسامي مراد نمر وشقيقه الشهيد القسامي إبراهيم نمر من بلدة صور باهر.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الرد على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة، والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات.

وقالت إن هذه العملية رسالة تحذير مباشرة ضد الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

واليكم نص البيان:
{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
بيان عسكري صادر عن:
… ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: …

القسام يتبنى عملية القدس البطولية ويزف منفذيْها القساميّين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر

بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس 16 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 30 نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما:

الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا)

الشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)
من بلدة صور باهر

إن كتائب القسام إذ تعلن مسئوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام
الخميس 16 جمادي الأولى 1445هـ
الموافق 30/11/2023م
رقم : 1099367
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