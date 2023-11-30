الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "إبراهيم رئيسي ألغى زيارته بسبب دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للمشاركة في مؤتمر COP 28".



ومؤتمر كوب 28 هو اجتماع المناخ السنوي الثامن والعشرون للأمم المتحدة، حيث تناقش الحكومات طرق الحد من تغير المناخ والاستعداد له في المستقبل.



ويرمز كوب 28 إلى "مؤتمر الأعضاء المشاركين" وأعضاؤه المشاركون هم الموقعون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992. وأعلن في وقت سابق أن أكثر من 200 دولة قد تمت دعوتها لحضور هذا المؤتمر، وبحسب آخر الإحصائيات، سيحضر هذا الاجتماع 140 رئيس دولة مختلفة.



وأعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، في إشارة إلى رحلة إسحاق هرتزوغ، أنه ينوي استغلال الفرصة لحضور هذا المؤتمر، لعقد اللقاءات وتعزيز موقف إسرائيل في لقاءاته مع المسؤولين الحاضرين وتوفير الأرضية اللازمة لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة!



وقال موقع صحيفة "همشهري" الإيراني، إن "علي أكبر محرابيان" وزير الطاقة الإيراني غادر الخميس إلى الإمارات للمشاركة في هذا الاجتماع لعرض مواقف طهران في هذا الاجتماع وشرح سبل التعامل مع ملوثات الهواء.