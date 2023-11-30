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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:29

اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية

اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
وقال اللواء سلامي في حفل تدشين مشاريع انمائية من قبل فيلق "قزوين" للحرس الثوري (شمال غرب طهران)، الذي أقيم صباح اليوم الخميس: في منطق الثورة الإسلامية، فان أعداء الجمهورية الاسلامية هم اعداء الإنسانية جمعاء، واليوم انتفض العالم ضدهم.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري الإسلامي أننا فخورون بالقتال على عدة جبهات، وقال: اننا نقاتل أميركا والصهيونية وكل من يستهدف عظمة وشرف وكرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي نفس الاتجاه، فإننا نتخذ أيضًا خطوات نحو القضاء على الفقر والحرمان.

وأكد: بإذن الله تعالى سننتصر على الأعداء بالكامل، وبوادر النصر في جبهات المقاومة الإسلامية وعزّة المسلمين وصمودهم ومقاومتهم جعلت الأعداء عاجزين ويائسين.

وقال اللواء سلامي: لقد رأى العالم الوجه الرهيب والقاسي والإجرامي للعدو خلال الشهر ونصف الشهر الأخير على الأقل، وعندما خرج الوجه الحقيقي للعدو من وراء القناع واتضحت طبيعته الشريرة أمام أعين العالم اجمع تألق منطق الثورة الإسلامية وادرك الجميع أن الثورة بإلهاماتها ونهج قادتها التوعوي قد جعلت اذهان العالم على معرفة بواقع الاستكبار البغيض، وهذه حقيقة.

وفي الختام قال هذا المسؤول العسكري الكبير: ان سماحة قائد الثورة قال في حشد التعبويين "عندما يخدم التعبويون الشعب، لا يطلبون من أحد شهادة ميلاد ولا يسألون إن كنت مسلماً أو مسيحياً، متدينا أو غير متدين، ثوريا أو غير ثوري" في الأساس، ينبغي القول أن التعبويين يخدمون الجميع على قدم المساواة.
رقم : 1099400
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