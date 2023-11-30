الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:34

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال 24 ساعة
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

صد هجومين على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 45 جنديا

صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 250 عسكريا

صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو قاربت من 270 جنديا

تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري

صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا بين قتيل وجريح

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 55 عسكريا

إصابة مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي 53 ومركز القيادة والمراقبة لكتيبة المدفعية التابعة للواء الميكانيكي 31 للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية ST-68UM وP-18

إصابة قوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة

إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة
رقم : 1099405
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: