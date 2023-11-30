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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:36

10 آلاف طن من المواد الغذائية والاغاثية من الشعب الإيراني إلى غزة

10 آلاف طن من المواد الغذائية والاغاثية من الشعب الإيراني إلى غزة
وقال كوليوند في تصريح له اليوم الخميس: تم جمع هذه المساعدات لأول مرة وبطريقة غير مسبوقة في البلاد.

وتابع: كنا على تواصل وتنسيق مع رئيس الهلال الأحمر في مصر والأردن والعراق وسوريا كل يوم، ومن ناحية أخرى، بدأنا في جمع التبرعات العامة.

وأوضح كوليوند: أن توثيق كافة الأعمال المعادية للإنسانية وتسجيلها هو إجراء فعال تم بمساعدة جمعيات الهلال الأحمر في 86 دولة في هذا الاتجاه وبحسب إعلان الوحدة القانونية للصليب الأحمر الدولي فأنه من الممكن إعلان تجريم الكيان الصهيوني من قبل جمعيات الهلال الأحمر في هذه الدول، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وقال: تم إعداد النص القانوني في هذا الشأن، وتشارك معنا 86 دولة، ولحسن الحظ هنالك تضامن جيد ضد هذا الكيان الغاصب.

واكد كوليوند: ما زلنا على استعداد لمساعدة غزة وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية مجهزة لعلاج جرحى الحرب.
رقم : 1099407
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