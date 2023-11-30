ردود الافعال على عملية القدس البطولية

ووقعت عملية إطلاق النار صباح اليوم الخميس في موقف للحافلات عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها الشقيقان مراد النمر (38 عام) وإبراهيم النمر (30 عاما) من قرية صور باهر بالقدس، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين وُصفت حالة بعضهم بالحرجة.



وفي هذا الصدد أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "بعملية القدس البطولية" التي نفذها الشقيقان إبراهيم ومراد نمر من بلدة صور باهر، والتي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة من بينهم أحد كبار الحاخامات.



وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، أن "هذه العملية البطولية جاءت ردا على حرب الإبادة والمجازر التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا والتي كان آخرها جريمة إعدام 3 من الأطفال في مخيم جنين بدم بارد".



واعتبرت "أن هذه العملية النوعية وجهت رسالة قوية للعدو الصهيوني المجرم أن لا مكان آمن للصهاينة على أي بقعة من أرضنا، وأن ثوار شعبنا قادرون على ضرب المنظومة الأمنية واختراق التحصينات والحواجز الأمنية للضرب في عمق الكيان بعمليات نوعية مؤلمة".



وأكدت الجبهة على أن "هذه العملية البطولية التي نُفذت في قلب مدينة القدس المحتلة هي تجسيد عملي لوحدة وإرادة الشعب الفلسطيني وعزيمة المقاومة الراسخة في مواصلة خيار المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".



وبدورها باركت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان العملية البطولية التي نفذها المجاهدون الأبطال عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح آخرين، من بينهم عميد المحكمة الحاخامية في دولة الكيان الغاصب الحاخام اليمالك واسرمان.



واعتبرت الجبهة أن “هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي المشروع على المجازر الوحشية والمذابح الدموية الرهيبة والمحارق البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، والضفة الغربية ولا يزال”.



وأكدت الجبهة أن “الشعب الفلسطيني المارد الجبار انتفض من جديد في معركة طوفان الأقصى المباركة وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، رغم البطش والجبروت والمنهجية وآلة الحرب الصهيونية المدمرة، وهو اليوم اتخذ قراره الحتمي بالمواجهة حتى تحرير الأرض والمقدسات من براثن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الصهاينة المجرمين والمفسدين في الأرض”.