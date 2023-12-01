الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 10:41

آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني

آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
وخلال لقائه حجة الإسلام محمد الحيدري، رئيس شؤون التوجيه العقائدي لهيئة الحشد الشعبي في العراق، قال آية الله نوري همداني: إن الكيان الصهيوني لم يتوقف عن ارتكاب أي جريمة بحق اهل غزة العزل، كما أن المنظمات الدولية اعتمدت سياسة الصمت والدعم لهذا الكيان الغاشم، ومن هنا فان وحدة صفوف الدول الإسلامية وتشكيل الجبهة الموحدة للمقاومة واعتماد التشكيل الحربي أصبح محسوسًا أكثر من أي وقت مضى.

واشار الى اهمية فتوى آية الله السيستاني في تشكيل قوات الحشد الشعبي واشاد بجهودها المخلصة والمتفانية وكوادرها المؤمنة، ولفت الى الاية الكريمة "یاأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدَامَکُم" وقال: اليوم يحاول العدو ارغامنا على التبعية له لمنع أي تحرك وتمرد على مصالحه. ورغم أن هذا وهم باطل، إلا أنه علينا دائمًا أن نكون يقظين وأن نطور قدراتنا ونعالج نقاط ضعفنا.

وقال: رغم أن وقف إطلاق النار (بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني) يمثل فرصة كبيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعب غزة المظلوم، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتجاهل خدعة ومؤامرة العدو الصهيوني، لأنه لا يلتزم بأي مبادئ أخلاقية وإنسانية وينتهك وقف إطلاق النار ويواصل الاحتلال وبناء المستوطنات.

وتابع: الكيان الذي يستهدف النساء والأطفال والمسنين وسيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الطبية، وحتى الصحفيين، هو كيان غير شرعي ولا يمكن الثقة به بأي شكل من الأشكال.

وقال آية الله نوري همداني: إن الحشد الشعبي العراقي هو من أكثر عناصر محور المقاومة يقظة والذي تشكل بفتوى المرجعية ودعم الشعب العراقي وحقق تقدماً بتوجيهات قادة من أمثال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس. سنقف إلى جانبكم لأن لدينا عدو مشترك. واليوم، حيث قام نظام الاستكبار العالمي ضد الإسلام ومعاييره، علينا الانتفاض ضده بالاعتماد على القرآن الكريم والصحيفة السجادية ونهج البلاغة.

وتابع هذا الأستاذ البارز في حوزة قم العلمية التأكيد على أهمية وضرورة اتباع المرجعية وأضاف: مسألة اتباع المرجعية مهمة جداً، ومن النقاط التي لا ينبغي إغفالها هي نشر وتعزيز ثقافة الاستشهاد لانها المعين النابض بالحقيقة والكمال دوما.

وفي بداية هذا اللقاء، أوضح حجة الإسلام الحيدري، دور المرجعية والشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في تشكيل وترسيخ الحشد الشعبي، وشرح الأهداف والخطط القادمة لقوة محور المقاومة هذه.
رقم : 1099454
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير