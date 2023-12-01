الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 10:45

البنتاغون: موارد تمويل المساعدات لأوكرانيا على وشك النفاد

البنتاغون: موارد تمويل المساعدات لأوكرانيا على وشك النفاد
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نواصل توريد ما نستطيع وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتوفرة لأوكرانيا. ومواردنا على وشك النفاد".

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نواصل توريد ما نستطيع وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتوفرة لأوكرانيا. ومواردنا على وشك النفاد".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تأمل في أن يوافق الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة على طلب الرئيس جو بايدن بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا، لتكون الإدارة قادرة على مواصلة تقديم الدعم العسكري.

يذكر أن الرئيس جو بايدن طلب من الكونغرس الأمريكي تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لمختلف البرامج في عام 2024 المالي، بما فيها المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لكن الكونغرس لم يوافق على طلب بايدن بعد. ولا يزال يدرس مشاريع قوانين مختلفة بشأن الميزانية دون أن يتوصل إلى أي اتفاق.

وفي الوقت ذاته تتقلص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة. وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين خلال زيارته الأخيرة لكييف عن حزمة مساعدات قيمتها 100 مليون دولار.
رقم : 1099458
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير