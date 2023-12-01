شهداء وجرحى مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة

وقالت المصادر إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.



يأتي ذلك بعد أن انتهت الهدنة بين حركة "حماس" وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، من دون الإعلان عن تمديدها.



ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبدأت لمدّة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة إنّ الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.



وأوضح أنّ "الهدنة الموقتة لم تسعف المنظومة الصحية ونحتاج لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات".



وأشار إلى استشهاد 14 فلسطينياً في مجازر الاحتلال الإسرائيلي بعد أول ساعتين من انتهاء الهدنة.



وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بارتقاءشهداء من جرّاء قصف طائرات الاحتلال لمناطق عدّة في قطاع غزة، واستشهد المصور الصحافي في فضائية الأقصى، عبد الله درويش في غارات الاحتلال على قطاع غزة.



ومع ارتقاء الصحافي عبد الله درويش يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 71 صحفياً من بداية العدوان وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



وفي مدينة غزة، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها على منازل المواطنين غربي المدينة، وفق ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، واستهدفت حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.



وفي جنوب القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غاراتٍ على بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بأنّ طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غاراتٍ جنوبي القطاع.



وجرى نقل إصابات عدّة إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد غارات الاحتلال على خان يونس، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في خزاعة والقرارة جنوبي قطاع غزة، واستهدفت مبانٍ سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.



واستهدفت قوات "الشهيد عمر القاسم" قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الشاليهات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.



وأفادت مصادر محلية بأنّ اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال وقعت في منطقة التوام شمال غرب غزة.



بالتزامن مع أنباء عن دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة.



وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه "مع انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان نرى أنّ إطلاق الصواريخ من غزة يتوسع باتجاه وسط إسرائيل".



بدوره، قال مصدر إنّ أصوات اشتباكات سمعت في منطقة بيت حانون. وأفاد مصدر مطلع بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة في محوري منطقة تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة وبيت حانون شمالي القطاع.



وتصدت المقاومة الفلسطينية للدبابات الإسرائيلية شمالي غربي غزة في منطقة الشيخ رضوان، ودارت اشتباكات في المغراقة وشمالي غزة بالتزامن مع قصفٍ إسرائيلي يستهدف شمالي غربي القطاع.



وأشار المصدر إلى أنّ المقاومة استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في حاجز قرب نتساريم على شارع صلاح الدين.



وانتهت الهدنة بين حركة "حماس" وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.



ومع انتهاء الهدنة، استئنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها على منازل المواطنين غربي مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بأنّ الاحتلال شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غاراتٍ جنوبي القطاع.



واستهدف الاحتلال في غاراته حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وشرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع.



وقال مصدر في قطاع غزة إنّ طائرات الاحتلال أغارت على منزلٍ في منطقة أبو اسكندر شمالي غربي مدينة غزة، واستهدفت أيضاً شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة في مدينة غزة.



وكذلك، شنّ الاحتلال غاراتٍ تستهدف منزلاً في جباليا شمالي قطاع غزة، وأيضاً استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل محيط شركة الكهرباء شمالي النصيرات.



يُشار إلى أنّه في الأيام السبعة الماضية، جرت 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.