انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ 56 تواليًا، بتجدد الغارات والقصف الإسرائيلي – صباح الجمعة- مع انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية.



وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أنه قبل دقائق من حلول الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة (بتوقيت غزة) حلقت طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية في سماء قطاع غزة، وبدأت تسمع اصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن غارات قصف صهيوني.



وأكدت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وقالت إذاعة الاحتلال: إن الطائرات الإسرائيلية بدأت في قصف جميع أنحاء قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس.



ووصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جنوبي قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح ونقل 4 شهداء وعشرات الإصابات.



وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة قنن غرب خانيونس، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.



وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.



وبدأ عشرات آلاف المواطنين الذن عادوا لمنازهم خلال أيام الهدنة إلى مراكز الإيواء وسط حالة من القلق من تطورات الأمور.



