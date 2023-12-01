الوفد الإيراني يغادر مؤتمر التغيّر المناخي في الامارات

وكان "محرابيان" قد توجه، الخميس، على راس وفد دبلوماسي الى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث انعقاد مؤتمر التغير المناخي (كوب 28)، وسط تداول انباء بشان عدم حضور ممثلين عن الكيان الصهيوني في هذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، توقع المحللون ان الاحتلال سوف لن يجازف عبر المشاركة في اجتماع المناخ الدولي، وذلك بعد ايام قليلة من جرائمه المروعة في قطاع غزة.

الى ذلك، صرح وزير الطاقة الايراني قبيل مغادرة قاعة المؤتمر اليوم، بان التقديرات اشارت الى احتمال عدم حضور عدد ملفت من ممثلي الدول المدعوة لهذا الاجتماع بمن فيهم ممثلو الكيان الصهيوني.

واضاف : ان وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية كان يهدف الى اغتنام الفرصة عبر حضوره في هذا الاجتماع الدولي ونظرا لاهميته، الى تسليط الضوء على الظروف (داخل قطاع غزة) واجراء مفاوضات مع مسؤولي ووفود الدول المختلفة من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لكن اشارت الانباء الواردة الى توجه رئيس الكيان الصهيوني نحو البلد المستضيف من اجل الحضور في هذا الاجتماع.

واكمل محرابيان : وعليه فقد اعتبر الوفد الايراني، ان الحضور المسيس والتحيز غير المبرر للكيان الصهيوني المزيف في مؤتمر التغير المناخي الذي يرتكز على تقييم اداء وتقدم المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، يتعارض واهداف وستراتيجيات هذا المؤتمر، اذن قرر مغادرة قاعة الاجتماع تعبيرا عن احتجاجه لهذا الامر.

يذكر انه بالتزامن مع زيارة رئيس الكيان الصهيوني لدولة الامارات من اجل الحضور في مؤتمر التغير المناخي، بدات موجة جديدة من الغارات الصهيونية على رؤوس المدنيين في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد وجرح العشرات منهم.