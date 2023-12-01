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الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 11:49

إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا

إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
وكتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": بعد مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني , يواصل مصاصو الدماء الصهاينة جولتهم الجديدة من القتل في ظل الدعم المستمر الذي بدأته الحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن بدء العدوان العسكري للنظام الصهيوني على غزة تم قبل دقائق من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأراضي المحتلة، وكتب: ومرة ​​أخرى، المدنيون والأطفال والنساء هم الضحايا الرئيسيون للهجمات الإجرامية للنظام الصهيوني.

وأضاف كنعاني: إن الأمم والأغلبية العظمى من حكومات العالم تصرخ من أجل استمرار وقف إطلاق النار والوقف الكامل لهجمات النظام الصهيوني على غزة والضفة الغربية لفلسطين، ولكن الصهاينة المجرمين وقتلة الأطفال نريد تعويض الهزيمة التي لا تعوض بقتل المدنيين والأطفال والنساء، وهو النصر

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “من الواضح أن المسؤولية السياسية والقانونية عن العدوان المستمر والمجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مجرمي النظام الصهيوني، تقع على عاتق الحكومة الأمريكية وعدد قليل من الحكومات التي تدعم هذا الأمر”. نظام الفصل العنصري."

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له صباح الجمعة، 1 كانون الأول/ديسمبر، أن حماس انتهكت شروط اتفاق "وقف إطلاق النار" واستأنفت عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وانتهى وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس في الساعة السابعة من صباح اليوم (الجمعة) دون تمديد.
رقم : 1099465
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