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الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 14:29

الأميرال تنكسيري یلتقي نائب رئیس الأركان العامة للجيش العماني

الأميرال تنكسيري یلتقي نائب رئیس الأركان العامة للجيش العماني
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، أهمية العلاقات البحرية ودورها في توفير الأمن والاستقرار الاقليمي الشامل.

الى ذلك، قال الأميرال تنكسيري : إن مهمة ضمان أمن مضيق هرمز الاستراتيجي، هي مسؤولية دول المنطقة، ووجود الأجانب في هذه المنطقة ما هو إلا لبث الفرقة بين الدول الإسلامية.

واضاف : الغرض من تواجد الأجانب هو اثارة الصراع والانقسام وبيع الأسلحة ونهب موارد هذه المناطق المهمة من العالم.

في المقابل، قال نائب رئیس الأركان العامة للجيش العماني : نحن معكم في التفاعلات وفي تعزيز الأمن، ونعتقد بأننا في الدول الإسلامية يجب أن نكون معًا في ارساء الأمن والتقدم الاقليميين.

تجدر الاشارة بانه أسطول السلام والصداقة التابع لبحرية سلطنة عمان، وصل یوم الثلاثاء 28 تشرین الثاني/نوفمبر الماضي، إلى مرسى المنطقة الأولى للبحرية الإيرانية في بندر عباس جنوب ایران.

وتاتي زيارة الأسطول البحري العماني للمياه الايرانية، في سياق توسيع العلاقات الودية والتفاعلات التدريبية بين القوات البحرية للبلدين، وتنفيذ قرارات لجنة الصداقة العسكرية المشتركة، مضافا الى اجراء مناورة الإنقاذ بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والعُمانية.
رقم : 1099472
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