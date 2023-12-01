الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 16:26

حرب الإبادة تهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى

حرب الإبادة تهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى
وفيما يلي إليكم نص تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية بحق شعبنا وأرضنا، ولا تخفي هذه الحرب نوايا وأهداف العدو الحقيقية التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة بشكل أساسي في قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى منهم، وهذا المخطط تتضح تفاصيله من خلال وقائع الحرب الوحشية سواء أعداد الشهداء في صفوف المدنيين.

النساء والأطفال وضرب المباني السكنية ومطالبات جيش العدو للمواطنين بالتوجه نحو رفح وتحذيرهم من البقاء في خانيونس، إن هذا وغيره يكشف حجم الخداع. والتضليل الذي يمارسه العدو على العالم الذي لا زالت بعض دوله وحكوماته ووسائل إعلامه محكومة لدوائر القرار الأمريكي التي تهيمن على كل شيء وتفسد منظومة القيم الإنسانية بكاملها.

لقد تجاوبت المقاومة الفلسطينية مع كل الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية وأثبتت التزامها بما تتفق عليه وتتعهد به، ولكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة، وهو يصر على استمرار الحرب والقتل لإشباع غريزة الانتقام لدى قادة جيشه وحكومته التي تريد الاحتفاظ بمواقعها على حساب الدم الفلسطيني وتريد إظهار قوتها ولو ادى ذلك إلى قتل وإعدام من بقي من أسراه لدى المقاومة.

إننا نحمل العدو كامل المسؤولية عن كل ما يحدث، وليعلم العالم أجمع أننا لن نتراجع عن نهجنا وطريقنا ولن نستسلم بل سنقاتل العدو بكل السبل و مهما بلغت التضحيات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الجمعة 1 ديسمبر 2023
رقم : 1099489
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير