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الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 17:03

"واينت" عن مصادر إسرائيلية: إذا أطلقت حماس 10 أسرى فستوافق تل أبيب على يوم آخر من الهدنة

"واينت" عن مصادر إسرائيلية: إذا أطلقت حماس 10 أسرى فستوافق تل أبيب على يوم آخر من الهدنة
وقال الموقع إن المفاوضات مستمرة، مشيرا إلى أن قطر تواصل التوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، ولم توقفها رغم استئناف القتال في قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إنه "إذا أطلقت حماس سراح 10 رهائن إسرائيليين، فإن إسرائيل ستوافق على يوم آخر من الهدنة".

وكان الموقع نفسه أشار اليوم، إلى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقى أمير قطر تميم بن حمد على هامش مؤتمر المناخ في الإمارات على خلفية تقارير عن استمرار مفاوضات إطلاق الأسرى.

وقال الموقع، "إنه في لقاء تاريخي والأول من نوعه، التقى رئيس إسرائيل يتسحاق هرتصوغ، صباح اليوم، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت الموقع إلى أن "محادثة طويلة دارت بين الرجلين، وتم تصويرهما وهما يتصافحان، مع وجود تقارير تفيد بأن المفاوضات مع حركة حماس، التي تتوسط فيها قطر، مستمرة على الرغم من استئناف القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.
رقم : 1099492
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