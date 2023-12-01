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الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 17:11

مسيرات ووقفات حاشدة في عدد من الدول دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة

مسيرات ووقفات حاشدة في عدد من الدول دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة
وفي السياق، شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرات جماهيرية حاشدة، انطلقت في العاصمة عمّان، دعماً ونصرةً للمقاومة الفلسطينية، وتأييداً لمعركة “طوفان الأقصى”، وتنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتاتٍ تعبّر عن الوقوف إلى جانب المقاومة والانتصار لها، ورفض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما رفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وردّد المشاركون هتافاتٍ تحيّي المقاومة في غزة، كما طالبوا بحشد كل الجهود الشعبية والرسمية لفك الحصار عنهم، ووقف العدوان الصهيوني، الذي أودى بحياة مئات الشهداء، وأسقط آلاف الجرحى في غزة.

وشهدت الجمهورية الإيرانية تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، تنديدًا بجرائم كيان الإحتلال الإسرائيلي وتأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية.

واحتشد المتظاهرون اليوم تأكيدًا على دعم فلسطين ومقاومتها، وتنديدًا بجرائم كيان الإحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين، لا سيّما الأطفال.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، فيما صدحوا بالهتافات المطالبة بوقف جرائم الإحتلال وتحرير الأراضي المحتلة.

إلى البحرين، حيث جاب آلاف البحرانيين شوارع مدينة الدراز اليوم الجمعة في مظاهرة حاشدة داعمة لفلسطين وتنديدا بالحرب على غزة، طالبوا خلالها بالإسراع في طرد السفير الاسرائيلي من المنامة.

وردّد المتظاهرون خلال مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان تجدد صباح اليوم بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 ايام، وطالبوا بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وحمل البحرانيون الأعلام الفلسطينية وحيوا صمود المقاومة في فلسطين، ودعوا لوقف اطلاق النار في غزة، ورفعوا يافطات تدعو لوقف العدوان ولطرد السفير الاسرائيلي من البحرين.

هذا وشارك العديد من البحرانيين اليوم الجمعة في صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة وهتفوا قبل اداء الصلاة “النصر للاسلام.. الموت لاسرائيل.. الموت لامريكا”.

وسار عقب الصلاة حشد كبير من البحرانيين في مسيرة سلمية حاشدة داعمة للشعب الفلسطيني جابت شوارع الدراز ونددت باستئناف الحرب على غزة اليوم بعد توقفها لهدنة لسبعة ايام جراء قبول اسرائيل بشورط المقاومة في تهدئة انسانية اسفرت عن الافراج عن عدد من الاسرى وادخال قوافل مساعدات لقطاع غزة.

وفي مدينة ساو باولو البرازيلية، شارك مئات الأشخاص في تظاهرة حاشدة، دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تندد بالجرائم والمجازر الصهيونية في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لما يجري.

وطالب المشاركون بفك الحصار عن قطاع غزة، وادخال المساعدات إليه، لا سيما الطبية والغذائية، بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الخدمية.

وفي اليمن، خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين تحت شعار (مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات).

كما خرجت مسيرات حاشدى في صعدة والحديدة ومارب والبيضاء وحجة وريمة وذمار وإب وعمران والجوف والمحويت.
رقم : 1099494
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