نتنياهو يعاود عدوانه على قطاع غزة من منطلق ضعف

وأضاف محمد الحاج موسى" لم ندخل في أي مفاوضات تخص الجنود والضباط الإسرائيليين في قبضة سرايا القدس وثمن هؤلاء هو وقف إطلاق النار، وتبييض سجون الاحتلال من أسرانا".



وأكد أن العدو يقف عاجزا عن تحقيق أهدافه أمام صمود أهلنا في غزة، وثبات المقاومين في الميدان، والجرائم التي يرتقى فيها الأطفال والنساء شهداء تفضح الاحتلال وتُعريه في كل العالم.



وصرح المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عندما قال العدو بأنه قضى على المقاومة في غزة وشمال القطاع، خرج له مقاتلو سرايا القدس والقسام وسط مدينة غزة، في عملية تسليم للأسرى، وملابس المقاومين مكوية.



وقال في معركة (طوفان الأقصى) شلّت "القبة الحديدية" أمام صواريخ المقاومة، ومُني العدو بفشل استخباري كبير، مشيرا إلى أن إخواننا في لبنان وسورية والعراق واليمن يدعمون ويساندون أهلنا في غزة، الذين يواجهون بدمائهم الطاهرة الصلف والعنجهية الصهيونية.



وشدد على أن المسيرات المليونية دعماً للشعب الفلسطيني في اليمن، مشاهد معهودة، وليست غريبة، وهي تعبير واضح عن دعم لأهلنا في غزة، الذين يدافعون عن شرف وكرامة الأمة، مضيفا أن هذا الطوفان الهادر في اليمن، هو استمرار لطوفان الأقصى.