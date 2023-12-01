الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 17:35

نتنياهو يعاود عدوانه على قطاع غزة من منطلق ضعف

نتنياهو يعاود عدوانه على قطاع غزة من منطلق ضعف
وأضاف محمد الحاج موسى" لم ندخل في أي مفاوضات تخص الجنود والضباط الإسرائيليين في قبضة سرايا القدس وثمن هؤلاء هو وقف إطلاق النار، وتبييض سجون الاحتلال من أسرانا".

وأكد أن العدو يقف عاجزا عن تحقيق أهدافه أمام صمود أهلنا في غزة، وثبات المقاومين في الميدان، والجرائم التي يرتقى فيها الأطفال والنساء شهداء تفضح الاحتلال وتُعريه في كل العالم.

وصرح المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عندما قال العدو بأنه قضى على المقاومة في غزة وشمال القطاع، خرج له مقاتلو سرايا القدس والقسام وسط مدينة غزة، في عملية تسليم للأسرى، وملابس المقاومين مكوية.

وقال في معركة (طوفان الأقصى) شلّت "القبة الحديدية" أمام صواريخ المقاومة، ومُني العدو بفشل استخباري كبير، مشيرا إلى أن إخواننا في لبنان وسورية والعراق واليمن يدعمون ويساندون أهلنا في غزة، الذين يواجهون بدمائهم الطاهرة الصلف والعنجهية الصهيونية.

وشدد على أن المسيرات المليونية دعماً للشعب الفلسطيني في اليمن، مشاهد معهودة، وليست غريبة، وهي تعبير واضح عن دعم لأهلنا في غزة، الذين يدافعون عن شرف وكرامة الأمة، مضيفا أن هذا الطوفان الهادر في اليمن، هو استمرار لطوفان الأقصى.
رقم : 1099500
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صحيفة أمريكية: إسرائيل وضعت خطة لاغتيال قادة حماس في الخارج
صحيفة أمريكية: إسرائيل وضعت خطة لاغتيال قادة حماس في الخارج
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
1 كانون الأول 2023
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير