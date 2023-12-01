الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 19:44

خطيب جمعة طهران: 'طوفان الأقصى' بداية ازالة الهيمنة الاميركية

خطيب جمعة طهران:
واشار خطيب جمعة طهران المؤقت إلى أوضاع الحرب في غزة، وقال: إن عملية "طوفان الأقصى" هي بداية ازالة الهيمنة الاميركية، وهذا هو اهم إنجاز لهذه العملية، ليس فقط للمسلمين أو للفلسطينيين أو للمنطقة فسحب، بل للعالم أجمع، ووجهت صفعة قوية الى وجه أميركا الأسود.

واضاف حجة الاسلام اكبري: من ناحية، فإن عملية "طوفان الأقصى: في حد ذاتها معجزة، ومن ناحية أخرى، فإننا نشهد وحشية الكيان الصهيوني الذي فاق كل الحدود، وفي الوقت نفسه نشهد مقاومة شعب غزة الذي لا نعرف ما هي الكلمات التي يمكن أن نصفه ونقدره.

وتابع قائلا: شهدنا خلال هذه الحرب تواجداً منسقاً لجبهة المقاومة إلى جانب الشعب الفلسطيني، من شعب اليمن البطل إلى حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، والمقاومة السورية الى إيران التي وقفت كالجبل خلف محور المقاومة هذا وفاجأت الجميع.

واردف حجة الاسلام اكبري : خلال هذه الحرب ارتفع مستوى الوقاحة والصلافة وبالطبع إرهاب الأميركان والصهاينة في هذه الحرب، وزاد مستوى عدم غيرة مسؤولي بعض الدول الإسلامية الذين لم يكونوا مستعدين حتى لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقلما شاركوا في الاجتماعات حول غزة.

واضاف خطيب جمعة طهران المؤقت: لا بد من القول إن ضعف شخصية بعض المنظمات الدولية ظهرت في هذه الحرب، حيث لم يكن لها أي فعالية في منع جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وفي الوقت نفسه، تعزز أيضاً مظهر هشاشاة قوة الكيان الصهيوني وضعفه الداخلي، وشاهد العالم أجمع ذلك.

واردف قائلا: أن الكيان الصهيوني أكد في مخيلته على تهجير أهل غزة وتدمير حماس وعودة الأسرى عبر هجوم عسكري وليس بالمفاوضات، لكننا رأينا أن لا أحد من أهدافه تحقق وبعد المفاوضات مع حماس تمت عملية تبادل الأسرى.
رقم : 1099545
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير