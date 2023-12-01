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الجمعة 1 كانون الأول 2023 ساعة 21:54

رئيس جنوب إفريقيا: العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل جرائم حرب ضد الفلسطينيين

رئيس جنوب إفريقيا: العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل جرائم حرب ضد الفلسطينيين
وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، قائلا: "تعقد هذه القمة في وقت يعاني فيه جزء كبير في عالمنا من الفوضى، ونحن نشعر بالقلق إزاء المأساة الوحشية التي تحدث في قطاع غزة". 

وشدد رامافوزا: "إن الحرب ضد الشعب الفلسطيني البريء تشكل جرائم حرب، ويجب أن تنتهي على الفور".

هذا ووصف الرئيس سيريل رامافوزا، في وقت سابق، الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية وجرائم حرب". مؤكدا على وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار بين الجانبين، وضرورة نشر قوات أممية لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

كما شهد برلمان جنوب إفريقيا، في وقت سابق، تصويتا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

فيما قال المحلل الاجتماعي والاقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، لقناة RT، سابقا، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل.
رقم : 1099582
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