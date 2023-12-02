الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 08:23

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
وأفادت مصادر صحفية إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.

ويوم الأحد الماضي 26 شرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
رقم : 1099679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إستئناف الهجوم على غزة.. أمريكا و ‘‘إسرائيل‘‘ وتبادل الأدوار
إستئناف الهجوم على غزة.. أمريكا و ‘‘إسرائيل‘‘ وتبادل الأدوار
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر ‘‘إسرائيل‘‘
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر ‘‘إسرائيل‘‘
2 كانون الأول 2023
جنوب إفريقيا إلى المحكمة.. خسارات الكيان الصهيوني تتعاظم
جنوب إفريقيا إلى المحكمة.. خسارات الكيان الصهيوني تتعاظم
2 كانون الأول 2023
الکيان المهرِّب... جريمة الصهاينة في تهريب الأعضاء البشرية في حرب غزة
الکيان المهرِّب... جريمة الصهاينة في تهريب الأعضاء البشرية في حرب غزة
2 كانون الأول 2023
نظرة على تطور التعاون بين الرياض وطهران
نظرة على تطور التعاون بين الرياض وطهران
2 كانون الأول 2023
صحيفة أمريكية: إسرائيل وضعت خطة لاغتيال قادة حماس في الخارج
صحيفة أمريكية: إسرائيل وضعت خطة لاغتيال قادة حماس في الخارج
1 كانون الأول 2023
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
جرائم حرب في غزة... هل يفلت كيان الاحتلال من العقاب كالعادة؟
1 كانون الأول 2023
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر "إسرائيل"
1 كانون الأول 2023
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
إيران: المسؤولية السياسية والقانونية عن استئناف الهجمات على غزة تقع على عاتق أمريكا
1 كانون الأول 2023
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
انتهاء الهدنة.. الاحتلال يستأنف العدوان على غزة
1 كانون الأول 2023
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
آية الله نوري همداني يؤكد ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني
1 كانون الأول 2023
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
اللواء إيزدي: ثقافة الاستشهاد ظهر تاثيرها في مقاومة الشعب الفلسطيني
1 كانون الأول 2023
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
30 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إستئناف الهجوم على غزة.. أمريكا و ‘‘إسرائيل‘‘ وتبادل الأدوار
خلافات تهدد حكومة الحرب و أيام عصيبة تنتظر ‘‘إسرائيل‘‘
جنوب إفريقيا إلى المحكمة.. خسارات الكيان الصهيوني تتعاظم
الکيان المهرِّب... جريمة الصهاينة في تهريب الأعضاء البشرية في حرب غزة