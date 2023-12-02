الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

وأفادت مصادر صحفية إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.



وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.



ويوم الأحد الماضي 26 شرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.



ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.