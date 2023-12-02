الدفاع المدني: الاحتلال يستهدف المنازل ووسائل النقل في غزة

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن “قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد نحو 10 فلسطينيين، إضافة إلى 5 شهداء من أسرة واحدة بغارة في شارع صلاح الدين (الطريق السريع الرئيسيّ في قطاع غزة) رغم حملهم راية بيضاء”.



وأشار إلى أن “عدد الشهداء الذي انتشلناهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300، وأن أكثر من 25 من أفراد طواقمنا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ 7 أكتوبر”.



ودعا إلى “إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة لمساعدتنا، خاصة وأننا لم نتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة”.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة “ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة إلى 110 شهداء ومئات الجرحى”.