وزارة الصحة: الوضع الصحي بمدينة غزة وشمال القطاع كارثي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان صحفي إن “الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية”.



وأضاف: “المستشفيات الثلاث المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى”.



وفي بيان سابق، أعلن القدرة أن “الطواقم الطبية تتعامل مع عدد كبير من الجرحى إثر انتهاء الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على القطاع”.



وأضاف أن “الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات”.



وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن “إسرائيل” حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.