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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 09:05

أحزمة نارية وإبادة جماعية مستمرة و 178 شهيدًا خلال يوم واحد

أحزمة نارية وإبادة جماعية مستمرة و 178 شهيدًا خلال يوم واحد
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ صباح الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدا، فيما أصيب 589 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

بالمقابل ردت المقاومة على جرائم الإحتلال وأعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، دك تل أبيب ومدينة القدس المحتلة واسدود وعسقلان وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية.

وفي الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله، قصف خمسة مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الصهيوني عبر الحدود مع لبنان، في وقت زفت فيه اثنين من مقاوميها في غارات إسرائيلية.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه اصابات ‏مؤكدة كما استهدف المجاهدونعند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد"، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر الجمعة بلدة حولا، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في المرابض.

وبإمكانكم هنا متابعة أحدث و أهم التطورات بشأن العدوان على غزة..

- دبابات الاحتلال تستهدف شرق دير البلح

-المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال على محور الشيخ رضوان والنصر وتل الهوا

-طيران الاحتلال يدمر 3 مساجد بشكل كامل في خان يونس جنوبي قطاع غزة

-المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى، وبإدخال الآليات لانتشال جثامين الشهداء

-طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية بعد استهدافه بعشرات الغارات لشمال وشرق مدينة خانيونس

- وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل العمل مع قطر ومصر من أجل استئناف العمل بالهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات لغزة

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية وتتجه نحو محيط مخيم عسكر الجديد

-الزوارق الإسرائيلية تقصف بقذائف صاروخية ساحل دير البلح وسط قطاع غزة

-الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تمنع شاحنات المساعدات من الدخول من مصر عبر معبر رفح البري.
مصدر : وكالات
رقم : 1099697
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