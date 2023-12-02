الاحتلال يقصف عدة مواقع في غزة لليوم الثاني بعد انتهاكه الهدنة

وتركزت الاعتداءت الإسرائيلية الهمجية بشكل لافت في المناطق الشرقية من خان يونس.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين الفلسطينيين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه، أيضاً، الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.



ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.



وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.