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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 09:23

التوتر يعود إلى الحدود مع لبنان.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

التوتر يعود إلى الحدود مع لبنان.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال
وأعلن حزب الله اللبناني الجمعة في بيان أنه استهدف جنودا إسرائيليين “بالأسلحة المناسبة” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار، الجمعة، في بلدة “الجليل الأعلى” قرب الحدود اللبنانية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، وسط أنباء عن اعتراض صاروخ فوق بلدة كفر شوبا اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على منصة “إكس” إن صفارات الإنذار دوت شمال “إسرائيل”، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار بالجليل الأعلى منذ بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قبل 7 أيام وانتهائها اليوم.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 56 على التوالي، بتجدد الغارات والقصف الإسرائيلي – صباح الجمعة- مع انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية.
مصدر : وكالات
رقم : 1099706
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