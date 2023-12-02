النقابات العمالية في امريكا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعت نقابة عمال صناعة السيارت والطائرات والأدوات الزراعية وصناعات أخرى، وهي إحدى أكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة، إلى وقف إطلاق النار في غزّة، مع انتهاء الهدنة الموقتة أمس الجمعة، واستنئناف الاحتلال عدوانه على القطاع.



وتعد هذه النقابة، أكبر نقابة دعت إلى وقف إطلاق النار، حيث تضم 400 ألف عامل وأكثر من 580 ألف عامل متقاعد في هذا المجال في الولايات المتحدة الأميركية.



وأعلن الأمر، رئيس النقابة براندون مانسيلا، في مؤتمر صحفي أدلى به خلال تظاهرة لأعضاء النقابلة من أمام البيت الأبيض أمس الجمعة. وحمل المتظاهرون، الذين أضربوا عن الطعام دعماً لغزةّ، لافتات كتب عليها: "بايدن أنت تجوّع غزّة".



وقال مانسيلا: "من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحرب الكونترا، وقفت النقابة باستمرار من أجل العدالة في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنّ "الحركة العمالية التي تناضل من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال يجب أن تقف دائماً ضد الحرب".



كما أعلن أن المجلس التنفيذي للنقابة، "سيقوم بتشكيل مجموعة لسحب الاستثمارات، ولدراسة تاريخ إسرائيل وفلسطين، والعلاقات الاقتصادية للنقابة مع الصراع، والتوصل إلى تحقيق انتقال عادل للعمال الأميركيين من الحرب إلى السلام".



والجدير ذكره، أنّ الدعوات لوقف إطلاق النار بين النقابات العمالية المحلية في الولايات المتحدة تزايدت منذ بدء العدوان، ومن بينها نقابة عمال البريد الأميركية، وجمعية الممرضات في كاليفورنيا، ونقابة المعلمين في شيكاغو.



وتأتي دعوات النقابات العمالية في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تظاهرات شعبية مليونية خرجت في عدّة مدن أميركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزّة.