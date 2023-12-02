امريكا زودت الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات للعدوان على غزة

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد "إسرائيل" بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي “بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.



وقد بدأت عملية تزويد "إسرائيل بأسلحة" وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.



وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن امريكا التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.