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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 10:14

الاحتلال يرتكب ‘‘مجازر متنقلة‘‘ في قطاع غزة.. ويكثف عدوانه على خان يونس

الاحتلال يرتكب ‘‘مجازر متنقلة‘‘ في قطاع غزة.. ويكثف عدوانه على خان يونس
أفاد مصدر صحفي في غزة، صباح اليوم السبت، بأنّ الغارات الإسرائيلية مستمرة وتتركز على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لافتاً إلى أنّ الكثير من المباني قد سوت بالأرض.

وفجر اليوم، نفّذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية في حي فياض وصولاً إلى المناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة في خان يونس.

وأكّد المصدر أنّ زوارق الاحتلال الحربية تكثف قصفها لساحل خان يونس ودير البلح جنوبي ووسط القطاع.

وقال المصدر، إنّ بوارج الاحتلال تقصف غربي خان يونس، ودباباته تستهدف المناطق الشرقية منها بالتزامن مع القصف الجوي.

وهذه الغارات أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء، فيما لازال العشرات منهم ما زالوا تحت الأنقاض.

وأكد المصدر في شمالي غزة، إنّ الاحتلال ارتكب مجازر متنقلة بعد مجرزة ارتكبها في مخيم جباليا حيث لا يزال هناك عالقون وشهداء.

وأضاف المصدر أنّ هناك كارثة حقيقية ولا سيما في ظل الصعوبات التي يواجهها مستشفى كمال عدوان وهو الوحيد في الشمال.

وفي آخر حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي، أعلنتها وزراة الصحة في غزة، ارتقى 200، وأُصيب 589، معظمهم من الأطفال والنساء.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إنّ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجازر جديدة فور انتهاء الهدنة الإنسانية. وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من القطاع.

في المقابل، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على أطراف محور الشيخ رضوان والنصر وتل الهوا وشارع العيون في قطاع.

وبعد انتهاء هدنة دامت أسبوعاً، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، سلسلة غارات استهدفت قطاع غزة، أدّت إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
مصدر : وكالات
رقم : 1099723
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