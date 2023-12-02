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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 10:18

حكومة غزة تنفي إغلاق معبر رفح: يعمل بشكل طبيعي اليوم السبت

حكومة غزة تنفي إغلاق معبر رفح: يعمل بشكل طبيعي اليوم السبت
نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأخبار المتداولة بشأن إغلاق معبر رفح الحدودي، وأكّد أنّ المعبر يعمل اليوم السبت بشكل طبيعي.

ويأتي نفي الحكومة بعد تداول أخبار عن "إغلاق معبر رفح بشكل كامل وإخلاؤه من الجهتين وانسحاب الشاحنات التي كانت تتواجد على الجهة المصرية".

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن "مصادر أمنية ومنظمات إغاثة"، توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح بعد استئناف القصف الإسرائيلي. 
 
كما أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأنّ الاحتلال منع بعد انتهاء الهدنة، دخول المساعدات عبر معبر رفح البري.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قال إنّ "مصر تأسف كثيراً لكسر الهدنة الإنسانية الموقتة في قطاع غزة وتبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت". 

وجاء ذلك بالتزامن مع قصف عنيف طال مدينة رفح في القطاع، أسفر عن استشهاد العشرات وجرح آخرين.

والجدير ذكره أنّ الاحتلال استأنف منذ صباح الجمعة 1 كانون الأول، عدوانه على غزّة، بعد هدنة دامت نحو أسبوع، جرى خلالها تبادل للأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

كذلك، دخلت مساعدات إلى قطاع غزّة خلال أيام الهدنة، عبر معبر رفح، لكن الجدير ذكره أنّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكّد أنّ "المساعدات التي دخلتلا تتجاوز 1% من حاجة القطاع".
مصدر : وكالات
رقم : 1099725
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