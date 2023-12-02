أمير عبد اللهيان: ردّ المقاومة سيكون أشدّ مع تجدّد العدوان على غزّة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّه سمع من قادة المقاومة، خلال زيارته الأخيرة العاصمة اللبنانية بيروت، أنّ الرد سيكون "أشد وأقسى" في حال تجدّد العدوان الإسرائيلي، مضيفاً أنّ هذا الرد "سيجعل الكيان يندم".



وبحث أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، في آخر تطورات العدوان على غزّة، مشيراً إلى أنّ تجديد الاحتلال جرائمه بحق سكان القطاع "دليل آخر على عدم اهتمامه بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام".



ولفت أمير عبد اللهيان إلى دور الدول الإسلامية في بذل مزيد من الجهود لوقف الجرائم الإسرائيلية.



وجدّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، صباح اليوم الجمعة، وشنّ سلسلة غارات على عدة مناطق في شماليّ القطاع وجنوبيّه، مرتكباً المجازر، ولا سيما في مربع سكني قرب مستشفى كمال عدوان. ورصدت كاميرا الميادين مشاهد تُظهر فظاعة هذه الجريمة بحق المدنيين.



وأعلنت وزراة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 178، والجرحى إلى 589، معظمهم من الأطفال والنساء.



وارتقى 3 صحافيين من جراء القصف الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحافيين إلى 74 شهيداً منذ بدء العدوان.



في المقابل، استأنفت المقاومة الفلسطينية دكّ المدن المحتلّة بالرشقات الصاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية، كما خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، محققة إصابات.



وفي 23 تشرين الثاني الماضي، التقى أمير عبد اللهيان، خلال زيارته بيروت، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وبحثا في آخر التطورات في فلسطين المحتلة ولبنان والمنطقة.



وأكد حزب الله أنّ اللقاء بحث في المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين المحتلة وكل المنطقة، وناقش الطرفان الاحتمالات القائمة بشأن مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان على غزة.