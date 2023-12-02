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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 10:32

نائب قائد سلاح البحر الايراني: نفخر بمواجهة الصهاينة في البحر الأحمر

نائب قائد سلاح البحر الايراني: نفخر بمواجهة الصهاينة في البحر الأحمر
واضاف الادميرال كاوياني في كلمة القاها قبيل خطبتي صلاة الجمعة في مدينة قم المقدسة امام جموع المصلين " اننا نفتخر اليوم باننا نشتبك ونواجه الوكيل الاقليمي لنظام الهيمنة والذي وصفه سماحة قائد الثورة الاسلامية بكلب الحراسة الاميركي في المنطقة، أي الكيان الصهيوني".

وتابع بان ايران تقع في منطقة جيوسياسية هامة جدا ولذلك تواجه تهديدات جادة من قبل نظام الهيمنة ، وان الاميركيين ونظام الهيمنة لا يقدرون غض الطرف عن هذه المنطقة الهامة جدا.

واضاف: الان فان الحضارة الاسلامية ومحورها الثورة الاسلامية قد اصبحت بلاء يلاحق اميركا، وان عاقبة ونتيجة كافة المعارك والمواجهات التي جرت خلال السنوات الاخيرة كانت لصالح القوات البحرية الايرانية والثورة الاسلامية ومحور المقاومة التي ارغمت الاميركيين على الهروب نحو البحر الاحمر والمحيط الهندي وهذا يظهر عجزها وتراجعها.

وشدد الادميرال كاوياني على حتمية مغادرة نظام الهيمنة لمنطقة الخليج الفارسي ، واضاف بأن القوات البحرية الايرانية تتمتع الان بقدرات هائلة في مجال بناء انواع المدمرات وسفن الصواريخ والغواصات ذات التكنولوجيات المتقدمة وكذلك المنظومات الرادارية والمدفعية والحرب الالكترونية ، وهي الان رائدة في مثل هذه التكنولوجيات.
مصدر : وكالات
رقم : 1099729
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