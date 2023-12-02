اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين يعقد في موسكو الثلاثاء

وقال جلالي في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الجمعة: أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البرنامج السنوي لوزراء خارجية الدول الساحلية الخمس، ويتم خلاله مناقشة أهم القضايا المتعلقة بهذه المنطقة المائية.



واضاف: سيتم في اجتماع موسكو بحث مجالات تطوير التعاون في مختلف المجالات مثل أمن منطقة قزوين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والنقل البحري والتجارة والطاقة والبيئة والمسائل القانونية ذات الصلة.



وقال سفير إيران لدى روسيا: إن وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان سيناقشون في اجتماعهم في موسكو ايضا ترتيب الاجتماع المرتقب لقادة الدول المطلة على بحر قزوين.



واوضح جلالي: أنه من المتوقع أن يجري السيد أمير عبداللهيان لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية روسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان بالإضافة إلى المشاركة في قمة بحر قزوين.



واعتبر هذه اللقاءات فرصة جيدة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية المهمة.