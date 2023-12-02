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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 10:39

نائب رئيس منظمة التعبئة: مدرسة الحاج قاسم ليس لها طريق مسدود

نائب رئيس منظمة التعبئة: مدرسة الحاج قاسم ليس لها طريق مسدود
وفي كلمته الجمعة خلال ملتقى لرواد الدفاع المقدس (1980-1988) اقيم في بلدة خانوك التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، حيا العميد معروفي ذكرى الشهداء وخاصة شهداء غزة وشهيد القدس الفريق الحاج قاسم سليماني وقال: الشهيد الحاج قاسم سليماني مصدر عزة للعالم الإسلامي.

واضاف: ان دور وفكر الحاج قاسم اليوم أصبح واضحا للجميع حيث كسرت جبهة المقاومة هيمنة العدو، وكانت نتيجة عملية طوفان الأقصى هزيمة استخباراتية وعسكرية ونفسية بالنسبة لإسرائيل الغاصبة، وبحسب تصريح قائد الثورة سماحة آية الله الخامنئي، فإن هذه الهزيمة لا يمكن ترميمها لإسرائيل.

وتابع: ان القائد سليماني أسس ركني البصيرة؛ معرفة الامام ومعرفة الأعداء، كمبدأين اساسيين ولم يحد عن طريق الولاية لحظة واحدة.

وقال نائب الشؤون التنسيقية لرئيس منظمة التعبئة: بفضل دماء الشهداء الأبرار وذكاء قواتنا المسلحة في إيران الإسلامية، أصبحت بلادنا اليوم المكان الآمن في المنطقة، لذلك لن يتوجه العدو اليوم نحو الحرب الخشنة (العسكرية) ضدنا، بل هدفه هو شن الحرب النفسية والحرب الناعمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1099734
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