منجزات جديدة للبحرية الايرانية.. عوامات وطائرات وغواصات غير مأهولة

فقد تم ازاحة الستار عن عوامة غير مأهولة ROV صباح اليوم في معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية لبحرية الجيش بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.



تتمتع هذه العوامة غير المأهولة والتي يتم التحكم فيها عن بعد بالقدرة على تحديد واكتشاف وتدمير الألغام الطافية والراسية في قعر البحر، كما أن لديها القدرة على حمل الذخيرة لإزالة الألغام وتدميرها.



ويمكن لهذه العوامة أن تعمل على عمق يصل إلى 200 متر ولها أيضًا 24 ساعة ملاحية متواصلة وتستخدم لتدمير جميع أنواع الألغام البحرية.



يذكر ان استخدام المعدات غير المأهولة على مستوى جيوش العالم حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد نجحت القوات المسلحة الايرانية في تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، والشركات المعرفية والمراكز العلمية والأكاديمية.



*ازاحة الستار عن طائرة الإطلاق العمودي المسيرة "جمروش 4"



كما تم في هذا المعرض ازاحة الستار عن طائرة الاطلاق العمود "جمروش 4".



ويمكن لهذه الطائرة المسيرة ذات القدرة على الإطلاق العمودي أن تحلق بسهولة من جميع أنواع السفن البحرية وتنفذ المهام المحددة.



كما عرض في هذا المعرض طائرة "هما" المسيرة وطائرة "بليكان" المسيرة، والتي تعد من بين الطائرات المسيرة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.



*ازاحة الستار عن عوامة سطحية ذكية غير مأهولة

وكذلك تم ازاحة الستار عن عوامة سطحية ذكية غير مأهولة مزودة بمحرك DC .