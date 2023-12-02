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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 16:43

أهالي غزة في دائرة النزوح.. هذا ما كشفته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

أهالي غزة في دائرة النزوح.. هذا ما كشفته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
وأضافت الهيئة الحقوقية -في بيان لها- أن الاحتلال يهدف إلى تحويل النزوح الداخلي في قطاع غزة إلى تهجير خارجي.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة من خان يونس أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج كل المستشفيات في شمال القطاع من الخدمة، بهدف إجبار بقية السكان على النزوح.

وأضاف للجزيرة أنّ غارات الاحتلال استهدفت أيضا مستشفيات في جنوب القطاع.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن الاحتلال الاسرائيلي رفض خروج أي أحد من مجمع الشفاء الطبي المحاصر.

وأضاف، أن الاحتلال اعتقل عددا من النازحين والكوادر الطبية، بعد اقتحامه مجمع الشفاء، وقام بتهديد من بداخله.

واضاف أن الاحتلال كان معنيا بقتل كل من بداخل المستشفى، وأولهم الأطفال الخدج، مشيرا إلى فقدان 3 اطفال وقطع الكهرباء مباشرة.

من جهة ثانية، قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت إن القطاع بحاجة إلى 50 حفارا و50 جرافة من أجل مواصلة عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الشهداء، وذلك بعد أن دمر الاحتلال معظم آليات ومعدات الدفاع المدني.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تحقيقاتها أثبتت مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي تعرضت له قافلة إخلاء تابعة لها في مدينة غزة قبل أسبوعين.

وأضافت المنظمة -في بيان- أن سيارات القافلة التي تحمل شعار أطباء بلا حدود تعرضت لإطلاق نار قتل فيه شخصان كلاهما من أُسَر موظفي المنظمة.

وأوضحت المنظمة أنها جمعت شهادات تتعلق بتدمير 5 مركبات تابعة لها وأضرار جسيمة لحقت بعيادتها في مدينة غزة.
رقم : 1099796
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