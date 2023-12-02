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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 16:47

استشهاد مستشارين بالحرس الثوري اثر اعتداء صهيوني في سوريا

استشهاد مستشارين بالحرس الثوري اثر اعتداء صهيوني في سوريا
وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري ان الشهيدين هما محمد علي عطائي شورجه و بناه تقي زادة وقد استشهدا على يد الاعداء الصهاينة الغاصبين.

واضاف البيان ان ارتقاء الشهيدين شورجة وتقي زادة يأتي في وقت يشاهد فيه العالم استمرار الجرائم الواسعة والوحشية للكيان الصهيوني الزائف والقاتل للاطفال وبدعم اميركي علني ودعم بعض الدول الاوروبية للصهاينة ضد غزة، واستشهاد آلاف الفلسطينيين وخاصة النساء والاطفال بمظلومية في هذه الحرب غير المتكافئة والغادرة.

وتابع البيان بأن هذا الاستشهاد يؤكد بأن الشهداء يقتدون بالامام سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين (ع) ويضحون بارواحهم بكل اخلاص دفاعا عن الاسلام والولاية وعز المسلمين وشرفهم .

واعتبر البيان بأن الشهيدين هما من مدرسة الشهيد الحاج قاسم سليماني والسائرين في دربه ، كما قدم البيان التعزية لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني واسرتي الشهيدين ورفاق دربهما وجميع المجاهدين المؤمنين.
رقم : 1099797
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