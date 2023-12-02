انجازات جديدة للبحرية الايرانية

وأتى ذلك الكشف عن الأسلحة الجديدة بالتزامن مع افتتاح معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية بمناسبة اليوم الوطني للقوات البحرية الإيرانية.



وتم خلال العرض الكشف عن مُسيّرة صغيرة الحجم، تحمل اسم "تَشمْروش4" ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقادرة على الانطلاق من الزوارق والسفن.



كما أزاحت البحرية الإيرانية الستار عن غواصة مُسيّرة من طراز "ROV" (صغيرة الحجم) بلا غوّاص، وهي قادرة على الإبحار في عمق 200 متر عن سطح البحر، ولمدّة تصل إلى نحو 24 ساعة، بهدف تنفيذ مهامها الاستطلاعية وتدمير العبوات البحرية.



تتمتع هذه العوامة غير المأهولة والتي يتم التحكم فيها عن بعد بالقدرة على تحديد واكتشاف وتدمير الألغام الطافية والراسية في قعر البحر، كما أن لديها القدرة على حمل الذخيرة لإزالة الألغام وتدميرها.



ويمكن لهذه العوامة أن تعمل على عمق يصل إلى 200 متر ولها أيضًا 24 ساعة ملاحية متواصلة وتستخدم لتدمير جميع أنواع الألغام البحرية.



يذكر ان استخدام المعدات غير المأهولة على مستوى جيوش العالم حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد نجحت القوات المسلحة الايرانية في تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، والشركات المعرفية والمراكز العلمية والأكاديمية.



وجرى عرض جزء من إنجازات القوات البحرية العلمية والتقنية في مختلف مجالات الأسلحة البحرية وأنظمة الصواريخ المضادة للسفن وأنظمة المعلومات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.



ومن أبرز ميّزات المعرض أنّه مبنيٌ على الاستفادة القصوى من القدرات والخبرات العلمية للنخب الأكاديمية والمراكز العلمية والبحثية للشركات المحلية القائمة على المعرفة.



وفي هذا الصدد أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي خلال حفل افتتاح المعرض أنّ قوّة البحرية حققت تقدماً كبيراً في مجال المعدّات غير المأهولة.



وتابع: "كان حلماً بالنسبة لنا أن ننتج العديد من المعدّات والتحسينات التي أرادها القائد الأعلى يوماً ما، لكننا حققنا اليوم إنجازاتٍ كبيرة بفضل العمل بتوجيهات السيد القائد (الخامنئي)".



وقال موسوي "حققنا عملاً قيماً للغاية في مجال المعدّات غير المأهولة في البحرية (من دون طيّار، من دون غوّاص)، والتي يُمكن عرض جزء صغير منها فقط".



كما أشار إلى أنّ المعدات التي كانت البحرية الإيرانية توفّرها بتكلفةٍ مرتفعة، في السابق، اليوم، يتمّ إنتاجها في إيران بجهود العلماء والموظفين الشباب في الصناعة الدفاعية والبحرية الأمر الذي جعلنا نستغني عن الأجانب.



وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشفت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة في إيران، عن صاروخ "فتّاح 2" الفرط صوتي لأوّل مرة.



وتمّت إزاحة الستار عن هذا الصاروخ الفرط صوتي الإيراني الجديد، خلال زيارة تفقدية لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، إلى معرض أحدث إنجازات القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني.



وصاروخ "فتّاح 2" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (فرط صوتي) مع قدرة الانزلاق، وهو مصنّف ضمن فئة الأسلحة "HGV" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، فهو نوع جديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية برأس حربي منزلق يسمّى "HGV".



هذا الكشف قالت عنه وسائل إعلام إسرائيلية إنّه "رسالة تهديد" لـ "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية.



وفي تموز/ يوليو الماضي، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، النقاب عن صواريخ "أبو مهدي" البعيدة المدى، وتعدّ أولى الصواريخ البحرية بعيدة المدى التي تصنعها إيران وتدخلها في الخدمة.