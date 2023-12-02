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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 17:33
استشهاد اثنين من المستشارين الإيرانيين بسوريا
وقالت الوكالة إن "الجنرال مهندس بناه تقي زاده، والجنرال محمد علي عطايي كانا في سوريا في "مهمة استشارية".
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، على الصفحة X (تويتر سابقًا) أن إسرائيل هاجمت أهدافًا لحزب الله في منطقة جنوب دمشق.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1099806
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