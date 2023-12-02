الموساد يعلن وقف مفاوضات الهدنة في غزة ويسحب وفده من قطر

وأوضح الموساد أن رئيسه 'دافيد برنياع' أصدر تعليماته للفريق الإسرائيلي المفاوض بالعودة الى تل أبيب بسبب ما أسماه تعثر المفاوضات الرامية الى تحقيق هدنة في قطاع غزة.



وأشار الموساد إلى أن قرار عودة الفريق المفاوض من الدوحة جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن سبب وقف المفاوضات هو عدم تنفيذ الطرف الآخر للجزء الخاص به من اتفاق الهدنة.



في وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة أنباء "رويترز" إن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.



وانتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة فجر الجمعة، بعد أن تعذر تمديدها، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي ما عرضته المقاومة الفلسطينية.



وقالت المقاومة الفلسطينية إن الاحتلال رفض عرضها لمبادلة الأسرى من كبار السن.



ومع انتهاء الهدنة، إستئأنف كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة.