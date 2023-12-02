إستشهاد عالم فلسطيني مشهور في غزة

تايه الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، كان أيضا باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس 1971.



وتعرضت مدينتا خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة لغارات اسرائيلية وحشية وعنيفة جدا ادت الى تدمير مربعات سكينة واسعة بمن فيها.



ويتعرض سكان جنوب غزة لضغوطات اسرائيلية عبر شن المزيد من الهجمات العدوانية لتهجيرهم الى سيناء في وقت بات فيه اكثر من ثمانين بالمئة من المدنيين نازحين في ارضهم بفعل العدوان الاسرائيلي الذي تجدد فجر الجمعة ،بعد انتهاء هدن مؤقتة ،ادت الى الافراج عن عدد من المحتجزين والاسرى من الفلسطينيين والاسرائيليين.