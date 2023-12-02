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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 20:32

العاروري: لا مفاوضات الآن مع إسرائيل بشأن الهدنة

العاروري: لا مفاوضات الآن مع إسرائيل بشأن الهدنة
وأضاف العاروري في مقابلة تلفزيونية إن "ما تبقى من أسرى في غزة هم جنود ورجال خدموا في جيش الاحتلال، وقلنا إننا مستعدون لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت حتى استخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلهم القصف الإسرائيلي، ولكن الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة".

وأوضح "لن يكون هناك أي تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب، وكبار السن من الرجال الأسرى لدينا هم خدموا بجيش الاحتلال وبعضهم لا يزال فيه، ولن نقبل بالتفاوض تحت النار".

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أنه "لن ينجح العدو أبداً بالسيطرة على قطاع غزة رغم كل القوات التي يحشدها، وسيرى الاحتلال أنه عاجز عن كسر المقاومة وحماس وسيكتشف مجدداً أن هذا الهدف مستحيل وغير قابل للتحقق".

وتابع "قلنا إننا مستعدون لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين، و نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".
رقم : 1099840
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