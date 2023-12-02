تظاهرات ومسيرات حاشدة في عدد من الدول دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة

وفي السياق، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهرة أمام سفارة كيان العدو الصهيوني، تنديدًا بالجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة ودعمًا لفلسطين.



وتعالت صيحات المتظاهرين، ردًا على محاولة سفارة كيان العدو إسكات الهتافات عبر إذاعة ما يسمى بـ”النشيد الإسرائيلي”. كما رددوا شعارات “دعوا غزة تعيش.. فلسطين حرة”.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعمة لقضيتها، منها “اوقفوا الابادة”، منددين بالعدوان على قطاع غزة والذي خلف حتى اليوم أكثر من 15 ألف شهيد.



وفي العاصمة الاندونيسية جاكرتا خرجت تظاهرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بكيان العدو والمتضامنة مع فلسطين وغزة.



الى اليمن، حيث شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، صباح اليوم السبت، بحضور شعبي ورسمي كبير، استعراضا شعبيا قتاليا تعبويا بعنوان “دفعة طوفان الأقصى”.



وسارت تشكيلات من المقاتلين الشعبيين الذين تخرجوا من دورات عسكرية، على شكل مجموعات منتظمة من أمام منصة السبعين، مرتدين الزي الشعبي حاملين بنادقهم وأسلحتهم ورافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية.



ورددوا هتافات منها “لبيك يا أقصى”، “يا قدس.. جند الله قادمون، يا قدس .. جند محمد قادمون ، يا قدس.. جند علي قادمون، يا قدس.. جند حسين قادمون، يا قدس.. جند السيد قادمون، يا قدس.. أنصار الله قادمون”، و “بسم الله بسم الله توكلنا على الله”، كما رددوا هتافات الحرية “الله أكبر ـ الموت لأمريكا ـ الموت لإسرائيل ـ اللعنة على اليهود ـ النصر للإسلام”.



وأكّد المشاركون في العرض أن الشعب الفلسطيني والمجاهدين ليسوا لوحدهم، فنحن معهم وجاهزون للجهاد، وحاضرون ومستعدون لكل الخيارات، معلنين تفويضهم لقائد الثورة لاتخاذ الخيارات الكفيلة لنصرة فلسطين وغزة في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني.



وأمس الجمعة، خرج اليمنيون في صنعاء وباقي المحافظات في مسيرات جماهيرة تحت شعار، مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات.



مع تجدد العدوان على غزة، خرجت تظاهرات أمس الجمعة حول العالم، معلنة تتمسك بدعمها الشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف العدوان فورا.